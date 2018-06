Queda no preço da gasolina não chega aos postos de Novo Progresso

Redução nas refinarias não garante redução ao consumidor.

Mesmo com a redução de 1,24% no preço da gasolina nas refinarias do Brasil, autorizado ontem (18) pela Petrobrás, a queda no preço do litro do combustível nos postos do Município de Novo Progresso é zero.

Após o acordo do Governo com os Caminhoneiros, o preço gasolina acumula queda de 3,71% nas refinarias, mas não foi o bastante para chegar a uma redução nos postos aqui da cidade.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso percorreu os principais postos de combustíveis na cidade, e o que podemos observar que os preços continuam os mesmo [exceto ao posto DADO] , a redução não foi repassada aos consumidores progressenses.

No Pará

Conforme publicou o portal ORM , uma pesquisa do Dieese, na semana passada, o preço médio do litro da gasolina foi comercializado a R$ 4,55 no Pará, com o menor preço a R$ 4,15 e o maior a R$ 5,24. Na semana anterior, o preço era de R$ 4,56, com o menor preço encontrado a R$ 4,19 e o maior R$ 5,24.

O município paraense que comercializou o litro da gasolina mais cara foi em Novo Progresso com R$ 5,29 ,seguido de Altamira, sudoeste paraense, onde o preço do combustível foi encontrado a R$ 5,029, seguido de Alenquer, que custava em média R$ 5. Conceição do Araguaia, Redenção e Xinguara também registraram alta, com o litro sendo vendido a R$ 4,99, R$ 4,89 e R$ 4,81, respectivamente.

