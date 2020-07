Queimadas preocupam autoridades do município de Redenção, sul do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na zona urbana do município, as queimadas são proibidas por decreto e tem multa prevista que pode chegar a R$1.500. Na zona rural, o valor é baseado em decreto nacional que prevê multa de R$ 1 mil para cada dez mil metros quadrados queimados.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Redenção, a rede municipal está lotada e não tem capacidade para abrigar pacientes com sintomas respiratórios no meio da pandemia

Moradores da zona urbana e rural denunciam focos de queimadas ilegais no município de Redenção, sul do Pará. Apesar da proibição, os focos de queimadas são comuns na região, principalmente durante o mês de julho.

