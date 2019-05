Quem é Diel: saiba mais sobre o último foragido da chacina do Guamá

(Foto:Reprodução)-Suspeito é o oitavo acusado de envolvimento no crime e ainda não foi preso

Apenas um dos oito acusados de envolvimento direto na chacina do Guamá, que deixou 11 pessoas mortas e uma gravemente ferida, continua foragido. Identificado somente pelo nome “Diel”, ele está com mandado de prisão preventiva expedido e está sendo procurado pela polícia.

Segundo confirmou esta segunda (27) de manhã o Secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, Diel é um “cidadão comum que tem participação no apoio logístico e no planejamento da ação”. O maior detalhamento sobre o perfil do último procurado do caso da chacina do Guamá, informações que até então vêm sendo mantidas sob sigilo rigoroso pela Polícia Civil para proteger as investigações, foi dado en entrevista cedida pelo titular da Segup esta manhã ao JL1, da TV Liberal.

O único mandado de prisão preventiva com relação ao crime pendente, até o momento, é o dele, que não comparece ao trabalho, segundo apontaram as investigações, desde o dia posterior a chacina, ocorrida no dia 19. Os outros sete acusados já estão presos e quatro são policiais militares.

MAIS ENVOLVIDOS E MENTORES

Questionado sobre a possibilidade de mais pessoas envolvidas no caso, o secretário Ualame Machado afirmou que algumas imagens e dados estão sendo ainda analisados, como o material que foi apreendido no dia da prisão dos outros envolvidos, “e qualquer outro dado novo que surja poderá levar ao envolvimento de outras pessoas, mas, até o momento, são esses oito envolvidos”.

Em relação ao mandante, Ualame reforça que está sendo investigado, através da análise de material apreendido, depoimentos colhidos e imagens, “se há mais alguém da parte intelectual, ou seja, alguém responsável por isso ou que intelectualizou toda a ação”.

