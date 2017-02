Quem é o maior procurado da polícia de Mato Grosso?

Há quatro dias, mais de cem policiais procuram pelo suspeito

Foragido desde a última segunda-feira (30), Marquinhos é procurado por policiais militares, civis, federais e até militares armados do Corpo de Bombeiros. O suspeito de participar na morte de um soldado da Polícia Militar foi visto por duas vezes depois do crime, e trocou tiros com policiais, de acordo com a PM.

Com 23 anos de idade, o rapaz é conhecido por outros crimes. Em 2013, ele e mais dois comparsas assaltaram uma fazenda no município de Cláudia, roubaram uma camionete Toyota Hilux e sequestraram o proprietário e o engenheiro agrônomo.

Houve intensa perseguição. Barreiras policiais não pararam o veículo e tiros foram disparados entre os criminosos e policiais. Marquinhos foi atingido na perna por um tiro de fuzil, mas não parou.

A prisão de todos aconteceu após um tiro acertar o motor da camionete.

A ação foi registrada pela reportagem do Cidade Alerta e mostrada em rede nacional.

Em outubro de 2016, Marquinhos foi preso novamente. Ele, três rapazes e uma adolescente, foram conduzidos para a delegacia com perfumes, relógios e produtos cosméticos roubados, além de drogas.

Em resposta ao jornalista André Jablonski, Marquinhos negou envolvimento, disse que estava na casa onde aconteceu a prisão, cuidando de um idoso aleijado.

Marquinhos está sendo procurado por policiais em uma região de mata na MT-243 há 60 quilômetros de Sinop. Antes, foi visto em outra mata próximo do bairro Boa Esperança. O foragido aproveitou o amanhecer do dia, invadiu uma casa, se alimentou e fugiu com uma moto.

Para a polícia, prender o suspeito é questão de honra.

