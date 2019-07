Quem é o paraense que aparece nas conversas vazadas pelo The Intercept

Alan Mansur, procurador da República no Pará (Foto:Divulgação)

Na última sexta-feira (28), o site The Intercept publicou novos trechos de conversas do grupo de procuradores que atuam ou atuaram na Lava Jato. Um nome chamou a atenção dos paraenses. É Alan Rogério Mansur Silva, coordenador das operações no Pará

Alan Rogério Mansur é formado em Jornalismo e em Direito. É procurador da República desde 2008. Atua no Núcleo de Combate à Corrupção e foi coordenador da Lava Jato no Pará. Até maio deste ano, foi também diretor de Comunicação da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), entidade que representa a categoria e que, nas últimas semanas, tem emitido reiterada notas colocando em dúvida a veracidade dos diálogos divulgados pelo The Intercept.

No material vazado na última sexta (28), Mansur e outros colegas da Força-Tarefa da Lava Jato demonstram preocupação com o apoio explícito da família Moro ao então recém-eleito presidente Jair Bolsonaro.

trecho das conversas entre procuradores vazadas pelo site The Intercept na última sexta-feira (28) trecho das conversas entre procuradores vazadas pelo site The Intercept na última sexta-feira (28) (Foto:reprodução – Conexão AMZ)

Em outro trecho, já após Moro aceitar o convite para o Ministério da Justiça, Mansur elogia Moro, mas demonstra preocupação com a imagem da Lava Jato a partir daquele momento.

Trecho das conversas entre procuradores vazadas pelo site The Intercept na última sexta-feira (28) (Reprodução – Conexão AMZ)

Os diálogos divulgados até o momento pelo site The Intercept mostram que o juiz Sérgio Moro atuou como uma espécie de consultor dos procuradores da Lava Jato, indicando testemunhas e estratégias de acusação. Se isso for comprovado, pode comprometer a operação, já que uma das bases do Sistema de Justiça é a imparcialidade do juiz.

Até agora, o Ministério Público Federal e o ex-juiz e atual ministro da Justiça Sérgio Moro têm adotado a tática de colocar em dúvida a veracidade e integridade dos diálogos divulgados. A Conexão AMZ procurou Alan Mansur para comentar os diálogos, mas respondeu que “preferia não comentar no momento”.

