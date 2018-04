A Secretaria de Saúde de Belém informou que foram suspensos apenas os recursos de duas das 112 equipes de estratégia da saúde da família e de uma das 11 equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Segundo a prefeitura, todos os dados foram inseridos no sistema dentro dos prazos estabelecidos e não houve prejuízo na oferta de nenhum serviço ou atendimento à comunidade. Por G1 Pa, Belém “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

15 municípios do Pará deixam de receber recursos da saúde porque não enviaram informações Ao todo, 15 municípios do Pará vão deixar de receber recursos da saúde porque não enviaram informações ao Ministério da Saúde. Entre eles, está a capital do estado.

Quinze municípios do Pará deixam de receber recursos da saúde porque não enviaram informações ao MS A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 2.

