R$ 2,1 milhões em esquipamentos da Força Nacional são doados ao Pará

Estado receberá itens de uso exclusivo, incluindo armas, viaturas e outros equipamentos (Foto:Reprodução/Ivan Duarte)

Entrega está prevista para a próxima segunda-feira: 42 mil itens estavam ociosos em todo o País

Todo aparato de uso exclusivo da Força Nacional, que somam R$ 2,1 milhões, foram doados para o Estado do Pará. Em todo o Brasil, R$ 43 milhões serão repassados aos estados brasileiros envolvendo 42 mil itens. A entrega do aparato está prevista para a próxima segunda-feira (15). Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Segup), o anúncio da doação foi feito pelo governo federal, em Brasília (DF), durante solenidade no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na última semana. Os bens ociosos da Força Nacional serão doados com o objetivo de modernizar e reaparelhar os órgãos da segurança pública de todo o país.

“Todos que compõem e que contribuem com a Força Nacional recebem um legado, que é uma retribuição do governo federal pelo que nós sedemos. No caso do Pará, essa contribuição é até acima da média. Porém, agora iremos receber um extra legado, que eram equipamentos que estavam guardados sem utilização e agora serão distribuídos aos estados e o Pará foi um dos contemplados. A partir do dia 15 de julho, esses materiais já serão disponibilizados ao Estado”, afirma o titular da Segup, Ualame Machado.

Entre os aparelhos que serão recebidos pelo Pará estão armas de fogo de diversos modelos e calibres, veículos do tipo picape e micro-ônibus, munições, terminal de dados portátil, GPS, equipamento de proteção individual, barracas de campana, bloqueadores de rádio frequência, entre outros.

A solenidade em Brasília contou com a presença de representantes da Segurança Pública de todos os estados, do vice-presidente da república, Hamilton Mourão, e do ministro da justiça e segurança pública, Sérgio Moro.

Atuação da Força Nacional na RMB

Especialistas, governo e até a população dividiam opiniões sobre os resultados da presença da Tropa Federal na Região Metropolitana de Belém (RMB). Os 200 agentes estiveram na RMB durante três meses, de 25 de março a 25 de junho deste ano. Eles atuaram em sete bairro, para ajudar na diminuição e no combate à criminalidade, além de darem apoio à implantação do Projeto Territórios pela Paz (TerPaz). Durante as ações os agentes usavam armamentos, veículos, munições, coletes e escudos balísticos, entre outros aparelhos bélicos.

A vinda da tropa foi promessa de campanha do governador Helder Barbalho, mas o reforço veio em número reduzido. À época, a Segup destacava que a Força Nacional atuava dentro de uma estratégia semanal, elaborada pelo sistema de segurança, em horários específicos, que realmente precisavam de reforço de policiamento.

Com a partida da tropa, o governo do Estado colocou nas ruas 430 novos policiais militares, formados no mês de maio, além de 64 viaturas quatro rodas e 155 motocicletas, e já atuam nos sete locais em que a Força Nacional desenvolveu as ações de forma preventiva e ostensiva, que correspondem aos bairros do Guamá, Terra-Firme, Jurunas, Benguí, na capital; Icuí, em Ananindeua; e Centro, em Marituba, todos contemplados com o programa Territórios pela Paz.

De acordo com o Altas da Violência, no ano passado, o Pará registrou 3.709 homicídios. A capital, Belém, foi considerada como a que ocorre mais mortes violentas do Brasil, com índice maior que o dobro da média nacional, que é 77 mortes por 100 mil habitantes.

