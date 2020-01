R$60 milhões disponível para liberação em financiamentos pela agencia do Banco Amazônia em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Visite agência do Banco da Amazonia aqui em Novo Progresso. Ou entre em contato com gerente geral Jeffter Coelho Parente, telefone: 93 98416-6197 email: jeffter.parente@bancoamazonia.com.br , ou Gerente de Relacionamento Marco Antonio Ribeiro dos Santos, telefone: 93 98416-5315 email: marco.santos@bancoamazonia.com.br

R$53milhoes. Volume liberado em financiamentos pela agencia do Banco Amazônia em Novo Progresso em 2019. O que representa mais de 70% de todo crédito fomento liberado em 2019 no município, incluindo todas demais instituições financeira públicas e privadas, o que evidencia a relevância da instituição para a região. 100% dos recursos foram liberados para micro e pequenos produtores rurais e empresários, o que demonstra a importância do setor na economia local e a prioridade dada pela instituição.

