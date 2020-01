Racha em estrada deixa jovem morto e dois feridos em Parauapebas, no PA

(Foto:Reprodução) – Caso ocorreu na rodovia Faruk Salmen. Thallyson da Silva Oliveira, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos.

Um jovem morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente na rodovia Faruk Salmen, entre as vilas Palmares I e II, em Parauapebas, sudeste do estado, no último domingo (19).

De acordo com testemunhas, as vítimas estariam fazendo um racha na estrada.

Thalysson da Silva Oliveira, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Os outros dois feridos foram internados no Hospital Municipal de Parauapebas.

Segundo a Polícia Civil, a motocicleta que Thalysson conduzia tinha registro de furto e roubo.

Por G1 PA — Belém

