RADIALISTA CLAUDIO MOURA MORRE AOS 49 ANOS VÍTIMA DE UM INFARTO EM ITAITUBA

Claudio Deca Moura de 49 anos de idade deu entrada no hospital municipal por volta das 8 horas da manhã desta terça feira sentindo fortes dores no peito, toda uma estrutura medica foi montada para dar atendimento ao radialista que imediatamente foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio.

Claudio Moura como era conhecido chegou a ser levado para Santarém, mas não resistiu e morreu dentro do avião a caminho do hospital regional do baixo amazonas.

Claudio Moura era bastante conhecido no meio da imprensa local como radialista, locutor esportivo e fazia parte da diretoria da API de Itaituba.

O corpo de Claudio moura será velado em sua residência na sétima rua do bairro São Francisco próximo a rodovia Transamazônica.

O ataque cardíaco é a insuficiência de sangue oxigenado na área do coração devido a obstrução de uma veia coronária. De acordo com o enfermeiro Adriano, é uma doença que pode ser evitada com medidas preventivas.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por Plantão 24 HORAS NEWS

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...