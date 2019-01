Radialista Douglas Araújo é ameaçado de morte em Castelo de Sonhos

O conhecido radialista relata que as ameaças vem de um perfil no Facebook que pertencia ao um homem que foi assassinado dias atrás no Distrito

Radialista Douglas Araújo morador do distrito de Castelo de Sonhos, vem recebendo constantes ameaças de morte através de um perfil no Facebook com o o nome de “Pereirinha”, perfil esse que pertencia ao um homem que foi assassinado dias atrás no Distrito, o que deixa o caso ainda mais preocupante.

Uma das ameaças que vem direcionadas a ele através do Perfil do Facebook diz “você é o próximo me aguarde”.



Preocupado com as ameças o conhecido repórter e radialista resolveu registrar um BO (Boletim de Ocorrência) e também procurou a imprensa regional, onde o caso ganhou destaque.

A Polícia investiga o caso.

Douglas Araujo já recebeu diversas ameaças no passado.

Douglas Araújo já presenciou e noticiou fatos que o levaram a viver dias tenebrosos sem que sua própria família soubesse onde estava escondido para não ser mais uma presa do poder dominante e obscuro daqueles que defendem somente o capital financeiro como meio exclusivo de vida. Como repórter já levou ao conhecimento de muita gente inúmeras notícias de Castelo de Sonhos e da BR 163. A maioria delas denunciando o lado cruel de uma sociedade que só pensa em si. Um de seus primeiros desafios foi à cobertura da morte de seu amigo Bartolomeu Moraes da Silva o “Brasília” que foi assassinado com 12 tiros por um consórcio de fazendeiros e madeireiros que não aceitavam sua luta em defesa dos menos favorecidos e por uma reforma agrária justa e humana. A revista Mão Certa, fazendo uma reportagem sobre pedofilia na região divulgou em uma de suas publicações que Araújo era um dos únicos que ainda falava em defesa do distrito e contra as falcatruas causadas por pessoas de baixa índole. Divulgou que o mesmo já ficara mais de 15 dias e 15 noites escondido no forro de uma casa para que os pistoleiros não o encontrassem.

