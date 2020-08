Radialista e guarda municipal são mortos com tiros na cabeça em Mãe do Rio, nordeste do PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As investigações apontam que a morte do guarda municipal foi parecida. Ele também estava caminhando na rua, quando foi atingido por cerca de dez disparos.

Um radialista e um guarda municipal foram mortos a tiros no último final de semana na cidade de Mãe do Rio, nordeste do Pará. Segundo a polícia, os crimes ocorreram em um intervalo de uma hora. Em ambos os casos, os tiros foram disparados a queima roupa.

Crimes possuem características de execução. O radialista morreu com cinco tiros e o guarda municipal com dez, todos a queima roupa. A polícia investiga o caso. – (Foto:Reprodução)

You May Also Like