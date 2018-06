Radialista é morto a tiros no Pará

Radialista Jairo Sousa foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (21). (Foto: Divulgação/ Polícia Civil )

Em Bragança, radialista é morto a tiros

Jairo Souza foi executado em frente a prédio de rádio

O radialista Jairo Souza foi assassinado a tiros em frente ao prédio de uma emissora de rádio em Bragança, nordeste paraense, no final da madrugada desta quinta-feira (21). Ele ainda chegou a ser socorrido por funcionários da rádio, mas não resistiu e faleceu no hospital da cidade. A Polícia Civil ainda não tem pistas dos suspeitos e as circunstâncias dos crime. Homens da Polícia Militar fazem ronda no município hoje.

