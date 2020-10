Radialista morre em acidente entre carro e caminhão em Itaituba

Rildo Lopes era um conhecido comunicador e empresário da região – (Foto:Reprodução)

O comunicador e empresário Rildo Silva Lopes, de 52 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na madrugada deste domingo (04) em Itaituba, no sudoeste paraense. Além do impacto, o carro onde o radialista estava entrou em combustão.

Natural de Belterra, no Baixo Amazonas paraense, o radialista também conhecido como R. Lopes estava trafegando com seu veículo pelo Residencial Buriti, em uma das ruas que corta a rodovia BR-230, a Transamazônica, quando chocou-se de frente com um caminhão que estava parado perto de sua casa, por volta das 3h. Pessoas que presenciaram a colisão correram para os destroços e conseguiram tirar o corpo de Rildo do veículo retorcido antes dele pegar fogo, contudo, Rildo já estava morto no momento do resgate.

O 7º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) foi ao local e confirmou o óbito de Rildo. O comunicador morava e trabalhava há anos em Itaituba, sendo conhecido na região pelo seu trabalho em uma rádio local nos anos 90. Atualmente, ele era proprietário de um estúdio de produção de áudio.

O corpo de Rildo foi removido pelo Núcleo Avançado de Itaituba do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, e o velório ocorreu na Igreja Sagrado Coração de Jesus, também em Itaituba.

Por::O Liberal

