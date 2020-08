Rafael Gava brilha, Cuiabá marca 2 e assume vice-liderança da Série B

O Cuiabá acaba de vencer o Avai por 2 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Séria B, na Ressacada, em Florianópolis, e é vice-líder da tabela de classificação atrás apenas do Paraná, que tem saldo maior de gol a favor- 8 a 4- ambos com 10 pontos. O time havaiano, por sua vez, amarga sua terceira derrota. Fafael Gava brilhou e fez dois para o Dourado.

Na sexta rodada, sexta-feira (28), o Cuiabá enfrenta a Chapecoense, às 20h30, na Arena Pantanal.

Querendo se manter na parte de cima da tabela o Cuiabá começou fazendo marcação serrada em cima do time havaiano, que fazia troca de passes na linha de defesa. Na primeira oportunidade, Capa chegou a linha de fundo e encontrou Gastón Rodriguez. O camisa 9 tentou ajeitar para o Valdívia, mas o passe saiu errado, foi só susto para o time mato-grossense. Na sequencia, Capa, novamente, ganhou de Yago, invadiu a área e bateu cruzado. A bola saiu à esquerda do gol de João Carlos. O Dourado seguia adiantado na marcação tentando impedir a saída do adversário.

Na resposta do time da capital de Mato Grosso, Yago com liberdade arriscou de fora da área. A bola bateu na rede pelo lado de fora. O lateral esquerdo Capa, chegou em profundidade e com espaço, cruzou, a bola bateu em Everton Sena e quase enganou o goleiro João Carlos. O Dourado não deixou barato e respondeu logo na sequencia. Felipe Marques invadiu a área pela direita e tentou o cruzamento de esquerda. A bola saiu com efeito e em direção ao gol. Lucas Frigeri espalmou e evitou o primeiro gol. O Avai seguia se defendendo enquanto o Cuiabá ia para cima e seguia melhor no jogo.

O Cuiabá continuava tentando abrir o placar, Romário encontrou Felipe Marques, que fez o cruzamento na área em busca de Jenison. Antes da bola chegar no atacante do Dourado, a defesa fez corte evitando a oportunidade. A equipe mato-grossense seguia se mantendo no campo de ataque. Felipe Marques e Elvis chegaram com velocidade pela defesa havaiana pela esquerda. O técnico Geninho fez a primeira mudança aos 38 minutos, saiu o zagueiro esquerdo Victor Sallinas para entrada do direito Betão. A primeira oportunidade efetiva do Leão da Ilha, nasceu do lado esquerdo com Capa. Ele cruzou, Auremir furou e a bola sobrou limpa para Gastón Rodriguez de frente com o goleiro. A bola foi no meio do gol e o goleiro do Cuiabá faz a defesa. Foi a primeira grande chegada dos donos da casa. Fim de primeiro no tempo: 0 a 0 na Ressacada.

Na tapa complementar a primeira jogada foi do Avai. Valdívia recebeu na intermediária, carregou com liberdade e arriscou da entrada da área. João Carlos no centro do gol faz a defesa em dois tempos. Foi a primeira chance do segundo tempo. Aos 13 minutos o Cuiabá saiu em contra-ataque. Yago cruzou a bola bateu na defesa e sobrou limpa para Rafael Gava. O camisa 8 bateu de direita sem chances para Lucas Frigeri: 1 a 0, Cuiabá.

O time havaino respondeu rápido. Bruno Silva pegou firme e a bola explodiu no travessão. Quase que o Avaí empata na Ressacada. O Leão aproveitou um erro de passe na saída do Cuiabá. A bola sobrou para Jonathan, que arriscou de fora da área para defesa firme de João Carlos. Aos 37 minutos Cuiabá ampliou o placar com Rafael Gava novamente. Hayner iniciou a jogada pela lateral-direita, fez o cruzamento na área, Lourenço falhou e a bola sobrou para Gava. Ele, quase sem ângulo bateu e marcou o segundo. No contra-ataque Vinícius Jaú girou para cima da marcação dentro da área e bateu rasteiro. João Carlos foi e fez grande defesa para evitar o gol do Avai.

Por:Só Notícias/David Murba (foto: assessoria)

