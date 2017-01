Rafael Henzel volta ao trabalho nesta segunda em rádio de Chapecó

Henzel foi um dos seis sobreviventes à queda do avião que matou 71 pessoas em novembro, na Colômbia. Fonte: Notícias Ao Minuto. Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

O próximo passo do jornalista será narrar a primeira partida da equipe profissional da Chapecoense, em 25 de janeiro, contra o Joinville. Ele também quer trabalhar em todos os jogos do time na Libertadores, mesmo os jogados em outros países da América do Sul.

