Raio mata duas crianças e deixa uma ferida em Óbidos

Os três meninos com idades entre 8 e 10 anos estavam brincando em um campo de futebol quando aconteceu a descarga elétrica.

Um raio caiu na tarde desta sexta-feira (21) no bairro Cidade Nova, em Óbidos, no oeste do Pará. A descarga atingiu três crianças que brincavam em um campinho de futebol localizado próximo à ponte do Bela Vista. Duas morreram na hora e a outra foi levada em estado grave para o hospital.

Uma testemunha informou ao G1 por telefone, que as crianças com idade entre 8 e 10 anos, todas do sexo masculino, não tiveram como se proteger da descarga elétrica.Vinícius Lobato que presenciou a cena, disse que tudo aconteceu muito rápido e chovia bastante na hora. “O raio caiu e matou logo dois meninos. O outro sobreviveu e a população correu para socorrer”, informou.

A criança foi encaminhada para o Pronto Socorro Municipal da cidade.

Cuidados durante a tempestade

Alguns cuidados podem evitar acidentes com raios durante tempestade. Dentro de casa: evitar o uso do celular, secador de cabelo e ferro elétrico conectados à tomada. Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica. Evitar consertos de instalações elétricas e se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Fora de casa: evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas. Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

