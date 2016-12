Raio-x mostra caneta cravada no olho de criança

Uma criança de apenas um ano e 11 meses teve o olho esquerdo perfurado acidentalmente por uma caneta. As informações são do Diário do Amapá.

Um exame de raio-x feito na menina mostra a profundidade que o objeto atingiu a cabeça da criança, ficando próximo ao globo ocular.

A criança já passou por cirurgia e permanece internada no Hospital de Clínicas Alberto Limas (HCAL), em Macapá.Médicos descartaram a possibilidade de cegueira, porém, as preocupações são com demais sequelas na visão, que só poderão ser avaliadas após a recuperação.

De acordo com o pai da menina, que preferiu não ser identificado, a criança brincava na casa onde mora com a família, quando tropeçou com o objeto na mão, atingindo o rosto.

Segundo o Conselho Tutelar de Macapá, que acompanha o caso, a imagem do exame impressionou os familiares, que serão encaminhados para os psicólogos “para orientar os pais sobre isso”.

(Com informações do Diário do Amapá)

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

