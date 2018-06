Suspeito de Raiva humana é internado no Hospital de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Das três e pessoas com suspeita do caso, permanece internada , ninguém morreu.

O caso apareceu em garimpo da região no município de Itatiuba, os doentes foram internados no hospital de Novo Progresso e o caso deixou moradores assustados.

You May Also Like