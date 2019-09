Ralf salva atuação sofrível do Corinthians e garante vitória sobre o Vasco

Por:Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/arquivo)29/09/2019 13:52=- Apesar da atuação sofrível na manhã desse domingo, o Corinthians arrancou uma vitória importantíssima em cima do Vasco, frente a 37.360 torcedores na Arena de Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado por Ralf, o herói improvável.

Fábio Carille voltou a apostar em Ramiro e Sornoza, e sem Vagner Love, suspenso, deu sequência a Mauro Boselli. Em campo, porém, nada funcionou bem até o intervalo.

Com o Vasco de Vanderlei Luxemburgo também em dia de pouca inspiração, o futebol praticado na Zona Leste paulistana esteve longe de apresentações já protagonizadas pelas duas equipes na história do futebol brasileiro.

Ricardo Marques Ribeiro acabou sendo o grande destaque anular um gol contra por impedimento e depois mudar tudo. Chamado para assistir o replay, o árbitro mineiro percebeu que não havia impedimento, mas mudou de ideia quanto a disputa de bola e assinalou falta de Manoel.

Ainda que a Fiel tenha evitado vaias ao fim da etapa inicial, o treinador corintiano percebeu que precisava agir e sacou Ramiro para a entrada de Jadson. Na prática, não se viu melhora alguma.

Pelo contrário, o Vasco se soltou e chegou a balançar as redes em gol de Werley bem anulado com o auxílio do VAR. Pouco depois, Cássio saiu mal da meta e se viu aliviado ao assistir a bola sair pela linha de fundo.

O ‘castigo’ a Mateus Vital, então, acabou. Carille colocou o jovem na vaga de Sornoza e lançou o time ao ataque, mantendo apenas Ralf na contensão do meio de campo.

Sustos à parte, um minuto após a substituição o Corinthians reagiu aos 12 minutos. Ralf iniciou tudo e apareceu na entrada da área para dominar a segunda bola. O volante tabelou com Boselli e emendou uma bomba rasteira de fora da área.

Gol. E só. O jogo voltou ao seu marasmo e manteve o número alto de erros, principalmente nos passes e nas decisões tomadas pelos atletas. Nem mesmo a parada para hidratação ajudou a melhorar.

