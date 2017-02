Ramiro coleciona golaços com Renato e se consolida no esquema do Grêmio

Volante transformado em extrema acaba com imagem ruim junto à torcida e tem belos gols no currículo sob o comando do treinador gremista, como o do último domingo

Há pouco menos de cinco meses, Renato assumiu novamente o vestiário do Grêmio. Encontrou lá alguns jogadores com os quais já havia trabalhado no próprio clube. Um deles em desgraça com a torcida: Ramiro. Porém, o volante tornou-se a solução de um dos principais problemas táticos do time naquele momento. Hoje com o penta da Copa do Brasil na bagagem, o meio-campista em nada lembra o jogador perseguido de outrora. Com golaços sob o comando do treinador, reconquistou espaço e se consolidou na equipe.

A entrada de Ramiro tem total relação com a saída de Giuliano na metade do ano passado. Sem o atual meia da Seleção, Roger Machado, então treinador, perdeu a mão na escalação titular. Pouco tempo depois, pediu demissão. Renato chegou, deu confiança ao elenco e ajustou taticamente o que queria. Uma das situações foi postar Ramiro justamente na extrema direita e fazê-lo trabalhar como um jogador a ajudar na defesa e no ataque.

– Eu pude aproveitar o cruzamento primoroso e milimétrico do Everton. Só empurrei para as redes. Eu pude ajudar com gol, fico muito feliz, mas o mais importante é a vitória – comentou o meio-campo rapidamente após a vitória sobre o Passo Fundo no último domingo.

Além de ter resolvido o problema pelo lado direito, ainda deixa a possibilidade de Renato modificar o esquema sem precisar mexer na equipe. Também pode recuá-lo para a lateral e tornar o time mais ofensivo.

– Na minha outra passagem, o Ramiro estava meio que largado. Chamei, dei oportunidades. É um jogador inteligente, que é muito bom. Até errou algumas jogadas, mas quer ajudar. E, quando menos se espera… Na jogada mais difícil, fez o gol. Ele é muito importante. Posso começar com ele em uma posição, depois mudo – avaliou Renato.

O Grêmio volta aos trabalhos na tarde desta terça-feira, em jogo-treino dos reservas com o São Gabriel, no CT Luiz Carvalho. O próximo compromisso é no domingo, contra o São José, na Arena, pelo Gauchão, às 19h30.

Fonte: Globo Esporte.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...