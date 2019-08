Raniel é expulso, e Vasco acaba com sequência invicta do São Paulo

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rafael Ribeiro/Vasco) 25/08/2019 17:13

A sequência invicta do São Paulo no Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Neste domingo, a equipe comandada pelo técnico Cuca visitou o Vasco da Gama, em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e acabou saindo de campo com a amarga derrota por 2 a 0, a primeira após nove jogos. Talles e Fellipe Bastos balançaram as redes para o Cruzmaltino.

Sem conseguir encaixar seu jogo, o São Paulo viu suas chances de vitória irem por água abaixo aos 35 minutos do primeiro tempo, quando Anderson Daronco expulsou Raniel após consultar o VAR e interpretar que o pé do atacante que atinge o rosto do volante Richard foi um lance passível de cartão vermelho.

Com o resultado, o São Paulo perdeu a oportunidade de seguir na cola do líder Santos, que venceu o Fortaleza também neste domingo. Com muitos desfalques, o Tricolor fica estagnado na quarta colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Corinthians em caso de vitória sobre o Avaí.

O jogo – O Vasco começou a partida pressionando o São Paulo e não demorou muito para assustar Tiago Volpi. Logo aos seis minutos, Marrony recebeu de costas para o gol, se livrou de marcação de Anderson Martins e bateu colocado, tirando tinta da trave direita do goleiro tricolor. Já aos nove foi a vez de Raul receber enfiada de Marrony dentro da área e tocar na saída de Volpi, que fez a defesa.

As ameaças vascaínas continuaram aos 22 minutos. Marrony, novamente ele, arrancou em contra-ataque, foi costurando para o meio à espera de um espaço para finalizar e, quando isso aconteceu, chutou cruzado, mandando para fora. Como se não bastasse a blitz cruzmaltina, a situação piorou ainda mais aos 35 minutos, quando Anderson Daronco, após consultar o VAR, expulsou Raniel, que atingiu o rosto de Richard involuntariamente em disputa de bola.

Com um a mais em campo, o Vasco abandonou a postura defensiva que adotou quando o São Paulo tinha a bola e passou a atacar com mais jogadores. Em contrapartida, o Tricolor começou a ter espaços para explorar que antes não havia e foi assim que por pouco não empatou a partida. Aos 44 minutos, Antony saiu em velocidade, tocou para Daniel Alves, e o camisa 10 acionou Everton na entrada da área. O meia-atacante fez o giro e, aproveitando o escorregão do marcador, bateu rasteiro, mas não pegou forte na bola, facilitando o trabalho do goleiro Fernando Miguel.

Antes de o árbitro apitar o fim do primeiro tempo, o Vasco ainda teve a chance derradeira para ir para o intervalo em vantagem no placar. Aos 48 minutos, Thalles recebeu cruzamento da direita, dominou a bola dentro da área e bateu forte, mandando rente ao travessão de Tiago Volpi.

Segundo tempo

Na etapa complementar, o Vasco continuou em cima do São Paulo na busca por abrir o placar. Aos cinco minutos, Marrony apareceu pela esquerda e cruzou na medida para Rossi, que, livre dentro da área, tentou arrematar de voleio, mandando para fora. Já aos 11 minutos, depois de tanto martelas, os donos da casa, enfim, foram mais felizes e balançaram as redes com Thalles, que ficou com a sobra do desvio de Leandro Castan após cobrança de escanteio e bateu sem chances para o goleiro Tiago Volpi.

Aos 15 minutos, os apuros do São Paulo ficaram ainda maiores por conta de Antony, que sentiu e teve de ser substituído por Vitor Bueno. Posteriormente, Everton Felipe entrou na vaga de Léo, e Liziero passou a ser o lateral-esquerdo, mas pouca coisa mudou dentro de campo.

Sem conseguir ameaçar com um homem a menos e sofrendo com a superioridade numérica do Vasco, o São Paulo acabou castigado aos 35 minutos, quando Fellipe Bastos apareceu livre para completar o cruzamento de Danilo Barcelos, ampliar o marcador e matar a partida para os donos da casa, que conseguiram se distanciar da zona de rebaixamento com uma vitória gigante sobre um dos concorrentes ao título brasileiro.

