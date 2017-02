Ranking – Jornal Folha do Progresso reforça liderança na informação online

Jornal Folha do Progresso esta no ranking dos jornais mais acessados da região.

O ranking, feito pela Empresa “Tenorio” que pesquisa os melhores do ano já, contabilizou 16 prêmios dados ao Jornal Folha do Progresso ao longo de sua história em Novo Progresso. O jornal é o único meio de comunicação da cidade a constar entre os mais acessados do Estado do Pará, de acordo com a lista completa nacional.

O Jornal Folha do Progresso mantém a liderança no ranking dos jornais mais acessados da Região Sudoeste do Pará. A informação foi retirada da internet. O Jornal mais acessado do Pará e da Região Norte é o “O Liberal” de Belém.

Segundo o ranking de tráfego web, a ferramenta referência de medição de audiências dos principais sites noticiosos, o Jornal Folha do Progresso, no mês passado, ficou em primeiro lugar entre todos os jornais generalistas do Município e superou outros na região.

Referencia Nacional

O Jornal Folha do Progresso também se tornou uma referencia para aqueles que procuram a cidade, e para outros que buscam informações do que esta acontecendo no dia dia em Novo Progresso e região.

Atualizado diariamente o Portal Disponível na Internet (www.folhadoprogresso.com.br), o internauta encontra noticias de Novo Progresso, Região,Pará,Brasil,Amazônia,Mundo em todos os gêneros.

Noticia em destaque

A mais recente das noticias que esta rodando o Mundo foi publicada nesta semana e relata historia da rodovia BR-163 no trecho entre Moraes Almeida ao Porto de Miritituba, onde caminhões permanecem na estrada sem condições de trafegar devido o trecho sem pavimentação que virou em um verdadeiro lamaçal.

A postagem rendeu o Recorde nas mais acessadas do Portal na Internet e chegou a casa próximo aos 100 mil Views em uma única noticia em menos de 48 horas.

A publicação esta correndo o País – através do “Whats App”, leitores após acesarem a noticia entram em contato em busca de informações sobre a atual situação da rodovia BR-163, a principal para os motoristas que transportam grão do estado do Mato Grosso até o porto de Miritituba no Pará.

Você pode conferi-la na íntegra clicando aqui.

O Jornal Folha do Progresso se transformou em uma importante fonte de informação para a maioria dos internautas progressenses, a quem assegura que sempre obtêm informação através do Jornal Folha do Progresso no Portal disponível na internet, internauta divulgou nas redes sociais e faz freqüentemente.

Isso indica um papel cada vez mais importante do Jornal Folha do Progresso e de outras redes sociais como fontes de notícias.

As noticias mais importantes de Novo Progresso e região você pode ler também nas edições impressas do Jornal Folha do Progresso que circula na cidade e região quinzenalmente.

DA Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

