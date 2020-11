Ranking mostra as 10 melhores universidades da América Latina

Entre as 10, três universidades brasileiras aparecem entre as principais colocadas

Um levantamento realizado pelo grupo QS Quacquarelli Symonds aponta o ranking das 10 melhores universidades da América Latina. Entre as 10, três universidades brasileiras aparecem entre as principais colocadas. As melhores são a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O ranking mostra as instituições de ensino superior que se destacam em diferentes critérios avaliativos. Ao todo, foram analisadas 410 universidades. Na pesquisa, destacam-se 94 universidades brasileiras, em seguida vem o México, com 66 instituições, Argentina (42), Chile (40), e Peru (20). A Pontifícia Universidade Católica, do Chile, conquistou o primeiro lugar do ranking.

Melhores universidades América Latina

O QS Quacquarelli Symonds já havia divulgado um ranking mundial no qual era possível verificar as melhores universidades da América Latina. Contudo, o novo levantamento apresentado é específico para a região e conta com metodologias diferentes. Na primeira lista, a UFRJ não apareceu entre as 10 melhores da região. Confira abaixo as 10 melhores universidades da América Latina.

Pontifícia Universidade Católica do Chile Universidade de São Paulo Tecnológico de Monterrey (ITESM) Universidade do Chile Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Universidade de Los Andes Colômbia Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) Universidade de Buenos Aires Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Universidade Nacional da Colômbia

