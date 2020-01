Ranking SimilarWeb dos sites de notícias mais acessados do Pará em Dezembro de 2019

(Foto:Reprodução)- Saiu o Ranking, consolidado, do mês de Dezembro de 2019 dos sites de notícias mais acessados do Pará medido pelo SimilarWeb. O JORNAL FOLHA DO PROGRESSO manteve-se na décima terceira colocação no ranking geral no Pará e, também, na terceira colocação quando levamos em conta somente a região oeste do estado tirando metropolitana de Belém.

Na Tabela de Classificação, pode-se filtrar os resultados para mostrar os resultados em uma região mais localizada do estado do Pará.

Veja, abaixo, como está o posicionamento do seu site preferido no ranking geral e no ranking por região. A Publicação foi feita no Blog Ver o Fato do Jornalista Carlos Mendes que estará atualizando este ranking mensalmente.

Colocação no Pará Nome do Site URL SimilarWeb Classificação no Brasil Região

1º DOL diarioonline.com.br 675 RMB

2º Portal Canaã portalcanaa.com.br 1281 Sudeste

3º O Liberal oliberal.com 1879 RMB

4º Portal Roma News romanews.com.br 4753 RMB

5º Giro Portal giroportal.com.br 7375 Sudoeste

6º Plantão 24 Horas News plantao24horasnews.com.br 8341 Sudoeste

7º Agência Pará agenciapara.com.br 9125 RMB

8º Pará Web News parawebnews.com.br 11675 RMB

9º Correio Portal de Carajás correiodecarajas.com.br 11714 Sudeste

10º Pebinha de Açucar pebinhadeacucar.com.br 14887 Sudeste

11º ZE DUDU zedudu.com.br 15923 Sudeste

12º Debate Carajás debatecarajas.com.br 16532 Sudeste

13º Folha do Progresso folhadoprogresso.com.br 18171 Sudoeste

14º Folha de Cametá folhadecameta.com 19031 Nordeste

15º O Impacto oimpacto.com.br 19515 Baixo Amazonas

16º VER-O-FATO ver-o-fato.com.br 19725 RMB

17º Rede Pará redepara.com.br 21130 RMB

18º Amazon Live amazonlive.com.br 25940 RMB

19º Jeso Carneiro jesocarneiro.com.br 26495 Baixo Amazonas

20º Portal Tailândia portaltailandia.com 28687 Nordeste

21º Rádio Clube do Pará radioclubedopara.com.br 30064 RMB

22º O estado NET oestadonet.com.br 32594 Baixo Amazonas

23º RM Notícias rmnoticiasitb.blogspot.com 34713 Sudoeste

24º Otávio Araújo otavioaraujo.blogspot.com 36688 Sudeste

25º Blog do Nelson Vinencci blogdonelsonvinencci.blogspot.com 37159 Baixo Amazonas

26º Fala Serio O Portal de Noticias falaseriocanaa.com.br 37577 Sudeste

27º Blog da Franssinete Florenzano uruatapera.blogspot.com 44646 RMB

28º Jhonny Notícias jhonnynoticias.blogspot.com 46257 Sudoeste

29º Blog do Xarope wwwblogdoxarope.blogspot.com 46912 Baixo Amazonas

30º Blog do Luiz Pereira blogdoluizpereira.blogspot.com 48680 Sudeste

31º Sávio Barbosa saviobarbosapa.blogspot.com 52270 RMB

32º TV RBA tvrba.com.br 55607 RMB

33º Bacana News bacana.news 58353 RMB

34º Obidense obidense.com.br 63758 Baixo Amazonas

35º Blog do Dinho Santos blogdodinhosantos.blogspot.com 72844 Sudeste

36º As Falas da Pólis diogenesbrandao.blogspot.com 72907 RMB

37º Blog do João Carlos blogdojoaocarlos.com.br 74863 Sudeste

38º Portal Cultura portalcultura.com.br 75755 RMB

39º Jorge Quadros jorgequadros.com.br 82496 Sudeste

40º Portal Capanema portalcapanema.net 91430 Nordeste

41º Blog do JK blogdojcampos.blogspot.com 94388 Baixo Amazonas

42º Lúcio Flávio Pinto lucioflaviopinto.wordpress.com 94841 RMB

43º Blog do Branco blogdobranco.com 95376 Sudeste

44º Espaço Aberto blogdoreinaldo.com.br 100603 Nordeste

45º Portal Papo Carajás papocarajas.com 106871 Sudeste

46º Carajás O Jornal carajasojornal.com.br 109989 Sudeste

47º Portal do Carajás portaldocarajas.com.br 143540 Sudeste

48º Hiroshi Bogéa Online hiroshibogea.com.br 146608 Sudeste

49º Notícias de Parauapebas noticiasdeparauapebas.com 175181 Sudeste

50º Parazão Tem de Tudo parazaotemdetudo.com 219464 Sudeste

51º IC Comunicação iccomunicacoes.com 234082 Nordeste

52º Portal Pará News portalparanews.com.br 328079 RMB

53º Espaço Aberto blogdoespacoaberto.blogspot.com 387946 RMB

54º A Perereca da Vizinha pererecadavizinha.blogspot.com 419906 RMB

55º Blog Marajó Notícias marajonoticias.blogspot.com 464561 Marajó

56º Blog do Junior Ribeiro blogdojuniorribeiro.blogspot.com 470460 Sudoeste

57º Portal Marajó portalmarajo.com Indeterminado Marajó

58º Folha de Portel folhadeportel.com.br Indeterminado Marajó

59º Tailândia News tailandianews.com.br Indeterminado Nordeste

Fonte:Ver o Fato/por Carlos André Mendes

