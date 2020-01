Raoni será atração no Carnaval de Salvador, este ano

Raoni dará o tom das causas sociais dos povos indígenas ao carnaval baiano (Foto:Fabio Rodrigues Pozzebom / ABr)

O cacique subirá no trio elétrico do cantor e compositor Edu Casanova nos circuitos Dodô e Osmar

O Cacique Raóní Metuktire, líder da etnia Caiapó, vai marcar presença no Carnaval de Salvador, este ano. Ele subirá no trio elétrico do cantor e compositor Edu Casanova para participar das apresentações no sábado, 21, no Circuito Dodô, na Barra, e no domingo, 22, no Circuito Osmar, em Campo Grande.

Raoni é reconhecido internacionalmente como porta-voz das lutas pelo meio ambiente, pela Amazônia, pelos povos indígenas e pela paz. Foi tornado Embaixador da Floresta Amazônica e dos Povos Indígenas, em 1989.

Autor de sucessos gravados por Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, Beth Carvalho, Dudu Nobre, Gal Costa, Banda Eva, Cheiro de Amor, Netinho e É O Tchan, Edu Casanova venceu o Troféu Dodô e Osmar e Troféu Bahia Folia com a música “Cabelo Raspadinho” e realizou shows em outros países.

Em 30 anos de carreira, ele procura ligar a imagem a causas de defesa dos direitos humanos, do meio ambiente e dos povos indígenas. Este ano, o show dele no carnaval baiano terá como temas “Em defesa do Meio Ambiente”, “Em defesa da Amazônia e dos Povos Indígenas” e em “Defesa da Paz e de todas as etnias e raças”.

Edu desenvolve um trabalho voluntário com diversas tribos brasileiras. Será a segunda vez que ele receberá Raoni no trio elétrico durante o carnaval de Salvador. O cantor já gravou um disco com venda revertida para a aldeia, no Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso; e também levou o artesanato da tribo Pataxó da Reserva da Jaqueira de Porto Seguro para a turnê dele na China, onde os índios comrecializaram os produtos em uma feira.

