Rapaz é assassinado dentro de carro em Altamira

Polícia Civil investiga se Anderson Wigor foi executado ou vítima de latrocínio

(Foto:Reprodução / Facebook) – Anderson Wigor de Moraes Macedo, de 27 anos, foi assassinado, na noite desta sexta-feira (1), em Altamira. Morreu dentro do carro dele. O disparo fatal, possivelmente, foi feito dentro do próprio veículo. O carro é um Fiat Strada branco, que estava num local afastado e escuro do bairro Santa Ana. No entanto, ainda não há qualquer informação sobre quem possa ter cometido o crime e qual a motivação.

Moradores da área avisaram os policiais civis de plantão, na Seccional de Altamira, sobre o veículo com um homem morto dentro. Peritos criminais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves é que apontaram que o disparo foi feito de dentro do carro. A investigação agora depende de refazer os últimos momentos de Anderson, para tentar identificar o assassino e o que o levou a tirar a vida do rapaz.

Por enquanto, a Polícia Civil de Altamira ainda trabalha com duas hipóteses: execução e latrocínio (quando ocorre o roubo e o homicídio no mesmo caso). Depoimentos já começaram a ser colhidos para embasar a investigação. Nas redes sociais digitais, familiares e amigos da vítima lamentavam a morte dele.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso, podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Esse canal é totalmente seguro e preserva a identidade do informante. Nem é preciso se identificar. Todas as informações são checadas. O andamento da denúncia pode ser acompanhado através de um número de protocolo, recebido ao final da ligação.

