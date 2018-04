Rapper mexicano confessa ter dissolvido corpos de estudantes em ácido

(Foto:Facebook/Reprodução)-Ele teria sido recebido 159 semanais de um cartel para se livrar dos corpos dos estudantes mortos depois de sequestrados e torturados

O rapper mexicano Christian Omar, conhecido como QBA, confessou às autoridades que dissolveu o corpo dos estudantes de cinema

O rapper e youtuber mexicano conhecido como QBA confessou ter dissolvido em ácido os corpos de três estudantes de cinema assassinados por membros de um cartel. O crime chocou o país.

QBA ou Christian Omar “N” foi um dos dois detidos pelos assassinatos de Salomón Aceves Gastélum, de 25 anos, Daniel Díaz, de 20, e Marco Ávalos, também de 20 anos, sequestrados no dia 19 de março no Estado de Jalisco, no México.

Christian Omar revelou aos policiais que foi recrutado por um amigo para ajudar um cartel a se desfazer dos corpos dos rapazes. Ele teria recebido 3.000 pesos semanais (cerca de 159 dólares) para dissolver os corpos em ácido.

A responsável pelas investigações, Lizette Torres, afirmou à agência AFP que o rapper já teria participado de outros três homicídios em circunstâncias semelhantes.

Por Da redação

Os estudantes foram capturados em março por homens disfarçados de policiais. De acordo com os investigadores, membros do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), um dos mais poderosos do México, teriam confundido os rapazes com membros de uma gangue rival.

