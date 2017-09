Raquel Dodge toma posse na Procuradoria-Geral da República

Ela é a primeira mulher a assumir o comando do Ministério Público Federal. No discurso de posse, Dodge disse que a tarefa que terá pela frente não será fácil.

A nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, tomou posse nesta segunda-feira (18), em Brasília. Na cerimônia, ela disse o brasileiro que não tolera a corrupção. O ex-Procurador Rodrigo Janot não compareceu à posse. A assinatura do termo de posse marca o início da gestão de Raquel Dodge a frente da Procuradoria-Geral da República.

Raquel Dodge é a primeira mulher a assumir o comando do Ministério Público Federal.

No discurso de posse, ela disse que a tarefa que terá pela frente não será fácil, mas que os problemas serão encarados com seriedade e com fundamento na constituição e no respeito às leis.

Raquel Dodge afirmou que o papel do Ministério Público é garantir igualdade de todos perante à lei. “Recebo com humildade o precioso legado de serviço à pátria forjado pelos Procuradores- Gerais da República que me antecederam, certa de que o Ministério Público deve promover justiça, defender a democracia, zelar pelo bem comum e pelo meio ambiente, assegurar voz a quem não a tem e garantir que ninguém esteja acima da lei e ninguém esteja abaixo da lei.”, disse ela.

Ela tomou posse ao lado dos chefes do Legislativo, do Judiciário, do Presidente da República como manda o protocolo. A ausência mais notada foi a do antecessor, Rodrigo Janot, que enviou carta de despedida ontem a servidores e procuradores. (Veja mais detalhes no vídeo acima).

Biografia

Raquel Dodge tem 56 anos e está há trinta no Ministério Público. É formada em Direito pela Universidade de Brasília. Tem mestrado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Com atuação na área criminal, investigar políticos não é novidade para a Procuradora.

Foi ela que coordenou a Operação Caixa de Pandora, que levou à prisão, pela primeira vez, um governador no exercício do mandato: o do Distrito Federal, José Roberto Arruda, em 2010, flagrado recebendo propina. Também trabalhou na equipe que processou criminalmente o ex-deputado Hildebrando Pascoal, acusado de envolvimento com um esquadrão da morte.

Agora, a procuradora vai ditar os rumos da Lava-Jato. A operação não foi mencionada no discurso. Mas a continuidade ao combate à corrupção e a igualdade foram destaque. A procuradora foi indicada ao cargo pelo presidente Michel Temer, que foi denunciado duas vezes por Rodrigo Janot. Na cerimônia, Temer falou sobre abuso de autoridade.

Raquel Dodge vai comandar a Procuradoria-Geral da República pelos próximos dois anos. Entre os desafios estão a operação Lava-Jato e os acordos de delação. Veja mais detalhes no vídeo acima.

Fonte: Jornal Hoje.

