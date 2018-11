Rastro da Violência deixa retrato de crimes sem solução em Novo Progresso

Crimes de Novo Progresso viram mistério e entram para as estatísticas de homicídios não resolvidos no País. (Foto:Reprodução Jornal Folha do Progresso)





Em Novo Progresso o índice da violência vem aumentando no dia dia da cidade – a brutalidade dos assassinados assustam os moradores.



Os homicídios em nossa cidade alimentam as estatísticas do Mapa da Violência Nacional, o Pará lidera a lista dos estados onde o mistério ainda é grande barreira para encontrar o verdadeiro motivo das mortes.

“Maioria dos crimes em Novo Progresso não chega a ser solucionado pela polícia”.

Muitas vezes os criminosos convivem ao meio da sociedade, na rua , sem que a justiça possa coloca-lo na cadeia. “A injustiça que ocorre em qualquer lugar é uma ameaça para a justiça em todos os lugares. Nós estamos presos em uma rede inescapável de mutualidade, amarrados em um único tecido do destino. O que afeta uma pessoa diretamente afeta todos indiretamente”. Toda a sociedade sofre.( Martin Luther King )

Um dos casos mais repercutidos em Novo Progresso foi dos jovens Keila e Robson.

Robson dos Santos Barros(21) e Keila Monica Oliveira (23), foram brutalmente assassinados na rodovia BR-163, o crime ocorreu em um sábado a exatamente seis anos atrás nas proximidades da divisa com o estado do Mato Grosso na serra do cachimbo. Ninguém foi preso até hoje.



Eles foram assaltados e mortos , por supostamente terem reconhecido os criminosos.



Outros casos de adolescentes, estupradas e mortas aconteceu nos últimos anos sem solução. O mais grave – mesmo com a identificação dos suspeitos de participação do crime, estupro seguido de morte contra a Jovem Antônia Cleidiane de Souza Silva, de 13 anos, já completa três anos, sem solução. Único preso acusado do estupro foi o padrasto Agnaldo Pereira da Silva, a perícia inocentou o acusado que permanece preso.

No inquérito a polícia não conseguiu desvendar o que teria motivado o crime.

Passados quase quatro anos, o crime ainda continua um mistério e deve entrar para a estatística de homicídios não solucionados no País.

“O número de homicídios aqui em Novo Progresso pelo tamanho da cidade em numero populacional, comparado com outras cidades é muito elevado de crimes sem solução”.

Vítimas deste tipos de assassinatos registrados em Novo Progresso são apenas os que chegaram até a mídia.

Mais Recentes

A morte do empresario Manoel da PC, que foi assassinado na porta de sua casa com tiros a queima roupa outro caso que a policia enfrenta dificuldade para elucidar.

O eletricista Ricardo e empresário Márcio das Bombas foram executados na mesma noite e os casos continuam sem solução.



Região

A comarca judiciaria de Novo Progresso é responsável pelos casos que acontecem entre Castelo de Sonhos, Novo Progresso e Moraes Almeida. o crime mais recente que ainda não tem uma solução é o caso do sindicalista Alenquer, segundo a policia o inquérito será concluso nos próximos dias.

Policia

Fica bastante difícil para policia trabalhar com a carência de efetivo, carência de alguns recursos para perícia, de viaturas, então isso tudo compromete na atuação dos policiais,disse IPC de Novo Progresso.



Fonte: Adecio Piran para o Jornal Folha do Progresso

