Ratos destroem mais de R$ 66 mil em caixa eletrônico na Índia | Bizarro

Ratazanas que entraram em um caixa eletrônico no estado de Assam, no nordeste da Índia, mastigaram 1,2 milhão de rúpias (cerca de R$ 66,5 mil), anunciou a polícia nesta quinta-feira (21).

A destruição insólita de notas veio à tona após vários usuários se queixarem de que o caixa eletrônico em questão não estar mais entregando dinheiro, disse à AFP a polícia do distrito de Tinkusia.

Funcionários do banco “foram controlar o caixa automático na semana passada e quando abriram descobriram um rato morto e notas destroçadas”, afirmou o delegado Mugdhajyoti Dev Mahanta.

A polícia fez verificações e não encontrou indícios de “crime, ou complô”. Os ratos parecem ter entrado por uma pequena abertura para a fiação.

Nas fotos, é possível ver parte do 1,2 milhão de rúpias rasgadas.

