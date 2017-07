Reajuste na conta de energia elétrica preocupa paraenses

O valor da taxa extra cobrada para cada 100 kWh de energia consumidos, aumentará para R$ 3,00.

A partir de terça-feira (01), a nova bandeira tarifária será aplicada nas contas de energia. Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que durante o mês de agosto vai vigorar a bandeira tarifária de cor vermelha, patamar 1. Isso significa que aumentará para R$ 3,00 o valor da taxa extra cobrada para cada 100 kWh de energia consumidos.

Os paraenses começam a sofrer com esse aumento, principalmente por conta do calor que faz nesse período, onde o uso de ventiladores e ar condicionado aumenta. “A gente tenta economizar o que a gente pode, mas a gente nunca sabe como vai ser o próximo mês. O jeito é alternar entre o uso de ventilador e do ar condicionado pra vê se o valor não vem tão alto”, disse a comerciante Rita Fontele.

O motivo do aumento seria a falta de chuva. Os reservatórios das principais usinas do país estão mais vazios. Com as termoelétricas acionadas, a energia gerada por elas acaba sendo mais cara.

Para o Presidente do Sindicato dos Urbanitários esse aumento acaba sendo absurdo. “Esse estado gera energia e exporta, mesmo assim o povo continua pagando uma energia muito cara” diz, José pena.

Segundo a Aneel, a bandeira tarifária não é um custo extra na conta de luz, mas uma forma diferente de apresentar um valor que já está na conta de energia, mas que geralmente passa despercebido.

Fonte: G1 PA.

