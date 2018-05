Real estaria usando negociação com Neymar para contratar outro atacante

Revelações foram feitas pelo diário Sport

O Real Madrid vem demonstrando interesse em Neymar desde a janela do meio da temporada, que terminou dia 31 de janeiro. Mas, segundo o diário Sport, a negociação com o craque brasileiro seria, na verdade, uma ‘cortina de fumaça’ para eles conseguirem levar Kylian Mbappé para a capital espanhola.

Com a possível saída de Karim Benzema e especulações de venda de Critiano Ronaldo, o jornal afirma que Mbappé “seria um atacante mais goleador e responderia melhor às necessidades de Zinedine Zidane”.

Nesta quarta, o El País disse que o PSG teria fixado o preço de Neymar em 370 milhões de euros, mais de 1,6 bilhões de reais.

Fonte: Notícias ao Minuto.

