Real Madrid bate Liverpool e fatura 13ª Champions com lambanças de goleiro e bicicleta antológica de Bale

Por: ESPN.com.br – Gareth Bale, do Real Madrid, durante o confronto contra o Liverpool

Craque também conta como é viver a expectativa de uma decisão do torneio

Gareth Bale comemora seu gol contra o Liverpool

O estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia foi o palco das maiores falhas da história das finais da Uefa Champions League e também de um gol antológico. E os três lances decretaram o título do Real Madrid, que venceu o Liverpool por 3 a 1, neste sábado (26/05).

O arqueiro Karius levou dois frangaços e viu Gareth Bale sair do banco de reservas para anotar dois gols: um de bicicleta e outro em um chute de longa distância

Foi a 13ª vez que o time espanhol faturou a competição continental, quebrando uma série de recordes. A equipe merengue chegou a terceira conquista seguida torneio, algo que não ocorria desde o Bayern de Munique nos anos 70 (1974/75/76).

Além disso, Zinedine Zidane é o primeiro treinador da história a vencer a competição três vezes em sequência.

SALAH SAI NO 1º TEMPO

O Liverpool começou melhor o duelo, com mais posse de bola e levando um certo perigo ao gol de Keylor Navas. A primeira boa finalização do jogo, porém, foi de Cristiano Ronaldo, aos 15 minutos. Ele dominou a bola pelo lado direito do ataque e soltou um chute forte, que passou por cima do gol de Karius.

Aos 22, Firmino recebeu passe, girou e chutou com força. A bola bateu em Sergio Ramos e foi para os pés de Alexander-Arnold. Ele finalizou rasteiro, mas Navas fez ótima defesa.

Aos 24 minutos do primeiro tempo, após disputa de bola com Sérgio Ramos, Mohamed Salah foi puxado pelo zagueiro espanhol e caiu em cima do próprio ombro. Quando o atacante estava no chão, foi consolado por Cristiano Ronaldo. Por causa da lesão, ele foi substituído, aos prantos, por Lallana.

O Real Madrid também precisou queimar uma substituição antes do intervalo. O lateral-direito Carvajal sentiu uma contusão e foi substituído por Nacho, aos 35 minutos da etapa inicial.

Aos 42 minutos, os merengues abriram o placar, mas o juiz anulou o gol. Após cruzamento pela direita, Cristiano Ronaldo subiu mais alto do que a defesa do Liverpool e mandou de cabeça. Karius fez uma excelente defesa, Benzema, em posição irregular, completou o rebote. O tento foi invalidado.

BICICLETA E FRANGOS

Logo no começo do segundo tempo, o Real Madrid perdeu uma chance incrível de marcar o primeiro gol do jogo. Aos dois minutos, Marcelo tocou para dentro da área para Isco, que tocou por cima na saída de Karius, mas a bola bateu no travessão

Os merengues abriram o placar aos cinco minutos em uma falha bizarra de Karius. Após lançamento para a área dos Reds, o goleiro chegou antes e ficou com a bola. O arqueiro foi sair jogando com as mãos, mas o atacante francês colocou o pé e acertou a bola, que entrou para o fundo das redes.

O empate do Liverpool aconteceu pouco tempo depois. Aos nove, após cobrança de escanteio de Milner, Lovren desviou de cabeça e a bola sobrou para Mané. O senegalês aproveitou vacilo de Marcelo e tocou na bola dentro da pequena área, desviando do arqueiro Navas.

Aos 15 minutos, Gareth Bale entrou no lugar de Isco. E apenas três minutos depois, em seu primeiro toque na bola, marcou um gol antológico. Marcelo avançou pelo lado esquerdo e cruzou com o pé direito. O galês acertou uma bicicleta com a perna esquerda por cima de Karius, que não conseguiu defender.

Mané quase empatou novamente o duelo. Aos 27, ele driblou para o meio da área e acertou um chute forte com o pé esquerdo. A bola desviou na zaga e acertou a trave de Navas.

Apagado no jogo, Cristiano Ronaldo teve a chance de marcar o terceiro gol merengue. Aos 30, ele recebeu passe na de Karius na área, mas Robertson atrapalhaou a finalização do português, que foi para fora.

Aos 38, o Real Madrid decidiu o duelo. Bale arriscou chute de muito longe no meio do gol. O goleiro Karius foi agarrar o chute de forma fácil, mas deixou a bola escapar para dentro da meta.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 3 X 1 LIVERPOOL

Local: Estádio Olímpico, em Kiev (Ucrânia)

Data: 26 de maio de 2018, sábado

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Milorad Mazic (Sérvia)

Assistentes: Milovan Ristic e Dalibor Djurdjevic (ambos da Sérvia)

Cartões amarelos: Mané (Liverpool)

Gols:

REAL MADRID:

Benzema, aos seis, e Bale, aos 19 e aos 38 minutos do segundo tempo

LIVERPOOL: Mané, aos 11 minutos do segundo tempo

REAL MADRID: Keylor Navas; Dani Carvajal (Nacho), Sergio Ramos, Raphaël Varane e Marcelo; Casemiro, Toni Kroos e Luka Modric; Isco (Bale), Cristiano Ronaldo e Karim Benzema (Asensio)

Técnico: Zinedine Zidane

LIVERPOOL: Karius; Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Van Dijk e Andy Robertson; Jordan Henderson, James Milner (Emre Can) e Wijnaldum; Salah (Lallana), Roberto Firmino e Sadio Mané

Técnico: Jürgen Klopp

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...