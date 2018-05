Real Madrid e PSG podem trocar Cristiano Ronaldo e Neymar, diz jornal

As declarações de Cristiano Ronaldo após a final da Liga dos Campeões da Europa, no último sábado (26), aumentaram os rumores sobre sua saída do Real Madrid. Depois de conquistar o título diante do Liverpool, o atacante português disse que “foi bonito jogar no clube espanhol e afirmou que daria uma resposta sobre o futuro dele nos próximos dias”.

Nesta segunda-feira (28), o jornal “Gazzetta dello Sport” e outros veículos italianos disseram que os presidentes do Real Madrid e do Paris Saint-Germain, Florentino Pérez e Nasser Al-Khelaïfi, respectivamente, estariam estudando a possibilidade de fazer uma troca ousada: Cristiano Ronaldo por Neymar.

Cristiano quer ganhar um aumento, enquanto Neymar estaria insatisfeito na França. Esses pontos sustentam a possibilidade. No entanto, vale ressaltar que a troca só seria possível com a vontade dos dois jogadores.

POR NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...