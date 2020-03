Reavaliação no HRBA renova certificação e o mantém como unidade de excelência no Brasil

Hospital Regional de Santarém é referência para mais de 20 municípios do oeste do Pará — Foto: Geovane Brito/G1

Hospital recebeu pela primeira vez a certificação ONA 3 em 2015. HRBA é referência e reconhecido com um dos 10 melhores do hospitais públicos do país.

Um dos 10 melhores hospitais públicos do Brasil, o Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, no oeste do Pará, teve a certificação de excelência renovada após auditoria técnica realizada em janeiro deste ano. A primeira vez que a unidade recebeu a certificação de Acreditado com Excelência ONA 3, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), foi em 2015.

A certificação assegura o padrão de segurança e qualidade no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Na região, o HRBA é referência para pessoas em 28 municípios.

As unidades hospitalares que aderem a este tipo de certificação, passam por auditorias periódicas, onde precisam realizar um diagnóstico objetivo acerca do desempenho de seus processos e atender a requisitos mínimos com foco na qualidade efetiva dos serviços prestados, cumprimentos à legislação, e gestão de excelência.

A entidade que realizou a auditoria foi a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, que explicou os motivos da renovação. “Os trabalhos que as equipes realizam visando a segurança do paciente são muito evidentes, por meio das ações, das análises de indicadores, e dos projetos desenvolvidos. Quando avaliamos um hospital nessa região, com as dificuldades que existem para que os projetos sejam levados em frente, ver a direção e o operacional dedicados, a gente não tem como não evidenciar isso”, disse a enfermeira avaliadora, Angelina Helena Francisco.

Certificações

Desde 2008 a unidade tem evolução constante em certificações. A acreditação do HRBA iniciou em 2012, quando conquistou a certificação ONA 1 – Acreditado. Em outubro de 2013, apresentou um significativo crescimento e evolução de serviços, conquistando a ONA 2 – Acreditado Pleno e, em 2015, se tornou o primeiro hospital público da região Norte a obter o mais alto nível, ONA 3 – Acreditado com Excelência. A unidade já conquistou a recertificação ONA 3 em 2018, e desde então, passa por avaliações periódicas mantendo sempre o reconhecimento.

A jovem Jhéssica Amanda Silveira, de 20 anos, está em tratamento no HRBA desde o início de dezembro de 2019, contra um câncer que se originou de uma gravidez molar. “Estou sendo muito bem tratada no hospital, os funcionários são anjos enviados por Deus e devido a esse tratamento, eu estou curada. Todos as pessoas que atendem aqui são de excelência, são ótimos. Estou me sentindo num hotel cinco estrelas”, afirmou.



Saúde na Amazônia

O HRBA está localizado em Santarém, município 1.222 km distante da capital, e que possui uma expressiva concentração de população vivendo às margens dos rios, com diversas regiões com dificuldade de acesso via terrestre. Fatores que tornam a gestão em saúde na região amazônica, um desafio.

Enquanto nas regiões mais desenvolvidas do País, muitas unidades precisam, por exemplo, de medicamentos e tem a possibilidade de conseguir no mesmo dia, o HRBA para assegurar o suprimento adequado para uma assistência efetiva ao paciente, precisa trabalhar com estoque de pelo menos 40 dias.

“A logística geográfica é muito difícil, e a gestão tem de ser muito eficiente para vencer as grandes distâncias e garantir a qualidade. Para o HRBA, manter esta certificação exige uma atenção redobrada em todos os processos”, ressalta o diretor Hospitalar, Hebert Moreschi.

Números em 2019

Reconhecido como um dos dez melhores hospitais públicos do Brasil, o Hospital Regional de Santarém realizou 869.701 mil atendimentos em 2019, entre internações, cirurgias, consultas, exames e urgência e emergência.

A unidade já realizou 56 transplantes de rins e alcançou a marca de 131 órgãos captados. O HRBA presta serviço 100% referenciado, atendendo a demanda originária da Central de Regulação do Estado, sendo referência no Norte do Brasil quando o assunto é tratamento de câncer. Também é referência no ensino e pesquisa, sendo credenciado pelos Ministérios da Saúde e da Educação.

