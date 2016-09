Rebeldes ‘explodem por acidente’ ao fazer selfie

Um vídeo que circula na internet mostra o momento exato em que rebeldes sírios explodem durante uma confraternização, quando um deles resolve fazer uma selfie. Aparentemente, foi o celular ativou uma bomba.

De acordo com o site britânico “Daily Mail”, a imagem ainda não foi verificada. Entretanto é possível identificar uma bandeira do Exército Sírio Livre na parede e dois rifles.

Ao todo, oito homens aparecem no vídeo. Enquanto alguns cantam e se divertem, um deles pega um celular e, logo em seguida, é vista uma explosão. A câmera é derrubada e e um dos rebeldes parece gritar as palavras “Allahu Akbar”, que significa “Deus é grande”.

Como a câmera não foi destruída com a explosão, imagina-se que a bomba não era de grande potência. A suspeita é que o explosivo estivesse ligado ao telefone.

Não há confirmação se alguém foi morto ou ferido durante o incidente.

(Com informações do R7 e Daily Mail)

