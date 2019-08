Rebocador utilizado em travessia na Alça Viária afunda no rio Moju

Foto:Reprodução/TV Liberal

De acordo com o governo do Pará, uma equipe foi enviado ao local para levantar informações sobre as causas do naufrágio. Ninguém ficou ferido.

Um rebocador naufragou na tarde desta quinta-feira (29) na região do rio Moju, no nordeste do Pará. O acidente foi confirmado pela Secretaria de Estado de Transportes (Setran). Segundo o governo do estado, não houve vítimas.

De acordo com testemunhas, o veículo teria atravessado para abastecer outros rebocadores no outro lado do rio. Nesse momento, o navio afundou. Segundo moradores, após o acidente, o rio ficou tomado por óleo.

Segundo moradores, o navio fazia a travessia de balsas no rio Moju. As estruturas realizam o traslado de motoristas na região desde a queda de um trecho da ponte da Alça Viária. O percurso possui 268 metros e é supervisionado pela Capitania dos Portos.

De acordo com o Governo do Pará, uma equipe foi enviada ao local para levantar informações sobre as causas do naufrágio. Em nota, a Setran informou que, apesar do acidente, as travessias na região ocorrem normalmente.

Por G1 PA — Belém

