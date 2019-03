Recadastramento Biométrico agora é obrigatório em Novo Progresso, veja locais de atendimento

(Foto:Divulgação Jornal Folha do Progresso)- O Cartório Eleitoral de Novo Progresso divulgou datas e locais tanto na zona urbana quanto na zona rural para que os eleitores possam estar realizando o cadastramento biométrico que a partir de agora passa a ser obrigatório para todo o país e os eleitores de Novo Progresso devem ficar atentos aos locais e datas:

HORÁRIO: 8 ÀS 17 HORAS

LOCAIS NA ZONA URBANA

1. Cartório Eleitoral – Rua 4 de abril, número 791- Bairro Jardim Planalto – de 13 de Março a 12 de abril de 2019

2. Câmara Municipal de Novo Progresso de 13 de Março a 12 de abril de 2019

LOCAIS NA ZONA RURAL

1. Vila Isol e Comunidades vizinhas – Escola Isaías Pinheiro – Km 1000- de 21 a 24 de Março de 2019

2. Alvorada da Amazônia e localidades vizinhas Escola Dr. Cléo Bernardo – de 31 de Março a 01 de Abril de 2019

3. Santa Júlia e localidades vizinhas

Escola Santa Júlia- de 06 a 07 de Abril de 2019.

Documentação Necessária

*Documento original e oficial de identificação (RG, CTPS, Certidão de nascimento/Casamento, CNH – exceto para a primeira via, carteiras de identificação de categorias profissionais, etc.). O passaporte não é aceito;

*Um comprovante de residência atualizado do titular ou de alguém com vínculo comprovado com o mesmo;

*Para homens, na emissão da primeira via do título, a partir dos 18 anos, é necessário também o comprovante de regularidade militar (certidão de alistamento, carteira de reservista e CDI);

Para alteração de nome (solteiro para casado), apresentar Certidão de Casamento;

Por JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DO Tribunal Regional Eleitoral do Pará- 91 Zona Eleitoral/Novo Progresso-PA

