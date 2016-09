Receita abre consulta ao 4º lote do Imposto de Renda 2016 nesta quinta

A Receita Federal libera a partir de 9h desta quinta-feira (8) a consulta na internet (http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp) ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2016.

O lote contempla 2.106.171 contribuintes, que receberão, no total, cerca de R$ 2,7 bilhões. O lote multiexercício contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2015.

Segundo a Receita, 2.176.455 contribuintes terão o crédito bancário depositado no dia 15 de setembro, no valor de R$ 2,7 bilhões.

Desse total, R$ 187,35 milhões serão destinados a contribuintes que, por lei, têm preferência no recebimento da restituição. São 37.916 contribuintes idosos e 4.175 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

A Receita disponibiliza aplicativo para tablets e smartphones, o que facilita a consulta às declarações do IR e a situação do CPF. Com ele, será possível analisar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerer, por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no serviço virtual de atendimento da Receita, o e-CAC, em Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá entrar em contato com qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco. Os valores que estão restituídos são corrigidos pela taxa básica de juros, a Selic. Com informações da Folhapress.

