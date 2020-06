Receita avisa que não haverá nova prorrogação de prazo

Receita Federal avisa que mesmo com a pandemia, não haverá nova data-limite (Foto:Reprodução)

No Pará, cerca de cerca de 30% dos contribuintes ainda não acertaram as contas com o fisco

Faltando 14 dias para encerrar o prazo da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física/2020 (IRPF), no Pará, cerca de 30% dos contribuintes ainda não acertaram as contas com o fisco.

Mesmo com o prazo estendido, devido à pandemia do novo coronavírus, muitos brasileiros vão deixar para última hora. No entanto, a Receita Federal (IR) alerta: mesmo com a excepcionalidade do período, o novo prazo não será prorrogado, e as penalidades e multas continuarão as mesmas dos anos anteriores.

Até as 9h desta terça-feira (16), 415.860 pessoas tinham declarado o IR no Pará. O número representa 68,3%, dos 609 mil contribuintes esperados pela Receita no Estado.

Na 2º Região Fiscal (Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Acre e Amazonas), os índices segue quase à mesma proporção. Das 1.383.00 declarações aguardadas pelo órgão, 952.091 foram recebidas, ou seja, 68,8% das pessoas esperadas, acertaram as contas com o leão. Em todo o Brasil, mais de 12,8 milhões de contribuintes ainda não entregaram os dados à Receita.

O número é mais preocupante, e representa cerca de 40% da expectativa de entrega para este ano, estimada em 32 milhões de informes.

A supervisora Regional do Imposto de Renda da 2°Região, Luíza Maria Rodrigues Pinto, faz um alerta: “o prazo, seguramente, não será mais prorrogado.

Passamos mais de 100 dias à espera das declarações e percebemos que as pessoas estão deixando para a última hora. Quem não declarar, será punido com multas e restrições ao CPF”, observou. Luíza Maria também explica que fazer a declaração próximo ao prazo de encerramento, pode trazer complicações.

“A pressa pode induzir o contribuinte ao erro. Colocar dados incorretos ou deixar de colocar alguma informação, mesmo podendo fazer as retificações, o contribuinte da última hora corre o risco de ter de pagar alguma coisa a mais com dados errados”, acrescentou.

Quem estiver obrigado e não apresentar ou entregar a declaração vai pagar multa de no mínimo R$ 165,74, mesmo que não tenha imposto a pagar. O valor máximo é o equivalente a 20% sobre o IR devido. O prazo para que os contribuintes possam juntar os recibos, preencher e enviar o documento termina às 23h59min59s (horário de Brasília), do próximo dia 30 de junho.

Por:Redação Integrada

