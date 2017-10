Receita Federal abre seleção para Peritos em Belém

Receita Federal do Brasil publicou no Diário Oficial do último dia 20 que realizará um novo processo seletivo público para credenciamento de Peritos nas alfândegas do Porto e do Aeroporto Internacional de Belém e na Inspetoria da Receita em Barcarena, nordeste paraense. São ofertadas 54 vagas para candidatos com formação em nível superior.

Os interessados devem ter graduação completa e ainda experiência mínima de dois anos na área de especialização pretendida. Há vagas para áreas de Farmácia (2), Engenharia Têxtil (2), Geologia (2), Informática (2), Arqueação de Graneis (12), Avaliação de Obras de Arte (2), Engenharia Aeronáutica (2), Engenharia Agronômica (2), Engenharia de Alimentos (2), Engenharia de Comunicação (2), Engenharia de Petróleo (2), Engenharia Elétrica (2), Engenharia Eletrônica ou de Controle e Automação – Mecatrônica (3), Engenharia Mecânica (6), Engenharia Metalúrgica (3), Engenharia Naval (2), Engenharia Química (4) e Zootecnia (2).

A remuneração se dará pela quantidade de perícias realizadas, sem valor fixo, e seguirá os limites e condições estabelecidos nos artigos 33 a 37 da IN RFB nº 1.020, de 2010.

As inscrições devem ser feitas a partir do dia 30 de outubro e seguem até o dia 17 de novembro de 2017, de forma presencial ou por procurador, na Protocolo da ALF/ BEL, com sede na avenida Senador Lemos, nº 791, Edifício Síntese Plaza, 7º andar, Umarizal, Belém, no horário de 9h às 11h30 e das 14h às 16h30.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...