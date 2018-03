Receita Federal alerta população para golpe via cartas

Ação criminosa pede regularização de dados cadastrais através de um site fornecido (Foto Divulgação)

A Receita Federal emitiu um alerta para golpe que está sendo realizado, depois de alguns contribuintes afirmarem receber cartas via postal, na própria residência, intimando-os a regularizar os dados cadastrais através de um endereço eletrônico.

De acordo com o órgão, as cartas são falsas. Nesta correspondência, há um endereço eletrônico para acesso e atualização de dados bancários. O endereço informado não tem nenhuma relação com o site oficial da RF.

Segundo a Receita, a mensagem na carta notifica o contribuinte sobre inconsistências em relação aos dados bancários declarados. O documento ainda informa que, por isso, o cliente está na lista de “malha fina” do órgão. Apesar de conter a marca da Receita Federal, a carta é uma tentativa de golpe e não é enviada pelo órgão. A orientação ao contribuinte é que, caso receba esse tipo de correspondência, destrua a carta e jamais acesse o endereço eletrônico indicado.

A Receita reforça que os dados pessoais do cliente apenas são requisitados em duas situações: para débito automático ou depósito de restituição do Imposto de Renda. Além disso, a Receita Federal orienta que os contribuintes que querem fazer consultas, alterações de informação ou download de programas, façam somente pelo site oficial do órgão, para evitar vírus e malwares que podem roubar os dados bancários, pessoais e fiscais do usuário. Caso não consiga acessar nenhum dos serviços virtuais, o contribuinte pode recorrer a Central de Atendimento ao Contribuinte.

