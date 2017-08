Receita Federal apreende seis quilos de drogas no aeroporto de Belém

De acordo com a RF, a droga iria para a cidade de São Paulo. A carga foi encontrada na bagagem de um passageiro, acompanhada de outros produtos orgânicos, no último sábado (26). Após os procedimentos administrativos da Receita Federal, o infrator foi encaminhado à Polícia Federal para dar continuidade às investigações.

Durante procedimento de fiscalização aduaneira em voo proveniente de Manaus, a equipe de plantão da Alfândega da Receita Federal no aeroporto de Belém apreendeu seis quilos de uma droga conhecida como skunk, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (28). O entorpecente é uma espécie híbrida originária da planta cannabis, com efeitos potenciais mais intensos que a maconha comum, também chamada de super maconha.

