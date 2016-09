Receita Federal e PF apreendem grande quantidade de droga durante Operação Sentinela

Servidores da Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal realizaram uma considerável apreensão na sexta, dia 23, no âmbito da Operação Sentinela. Trata-se da retenção de 24 kg de pasta base de cocaína que foram encontrados em uma embarcação, que transitava pelo município de Óbidos. O analista tributário Waner Oliveira informou que a droga foi apreendida em procedimento de rotina. Foi abandonada na embarcação, não sendo possível identificar o proprietário. Deste modo, foram realizados os trâmites para identificação, pesagem e retenção. A cocaína ficaria na Inspetoria da Receita Federal de Óbidos até a manhã do dia seguinte, quando seria despachada para a guarda da Polícia Federal em Santarém.

