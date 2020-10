Receita Federal e Sefa realizam operação no combate a venda de mercadoria falsificadas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a receita, a prática é considerada lesiva aos comerciantes, importadores e produtores brasileiros que atuam na legalidade, pois sonega tributos e leva a perda de postos de trabalho. Ainda segundo a receita, a falsificação viola os direitos autorais e de marcas, desestimulando o investimento por empreendedores legítimos no Brasil. Também atenta contra os direitos dos consumidores com produtos clandestinos e que não atendem aos requisitos de segurança.

A Receita Federal por meio das Secretarias da Fazenda e de Segurança Pública realiza na manhã desta quinta-feira (8), a operação ‘Efeito Dominó’ na região central de Belém com objetivo de fiscalizar a venda de mercadorias falsificadas importadas. A operação está sendo realizada por equipes de fiscalização e segurança que visitam lojas no comércio da cidade.

