Receita Federal libera créditos de restituições no Pará

No Estado, pelo menos 4.826 pessoas terão direito ao dinheiro extra

A Receita Federal liberou na manhã desta segunda-feira (16) créditos no valor total de R$ 9.992.250,45 para 4.826 contribuintes no Pará que foram contemplados no último lote residual, referente aos exercícios de 2008 a 2016 do Imposto de Renda. Na segunda região fiscal, que compreende os estados do Norte, serão creditados R$ 19.375.825,70 para 9.768 contribuintes.

O crédito bancário para 177.539 contribuintes em todo o Brasil foi realizado às 9hs de hoje, totalizando o valor de R$ 370 milhões. Desse total, R$ 6.768.661,55 referem-se ao quantitativo de contribuintes de que trata o Art. 69-A da Lei nº 9.784/99, sendo 21.130 contribuintes idosos e 2.232 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet, ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.

Cronograma do IRPF 2017

A Secretaria da Receita Federal do Brasil informa o cronograma do Programa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para 2017 (IRPF 2017). O Programa do IRPF contempla, além da Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física, vários

programas e aplicativos que visam facilitar o cumprimento das obrigações tributárias por parte dos contribuintes. Para 2017, os programas e aplicativos são os seguintes:

· Programa Gerador da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para o exercício de 2017, ano-calendário 2016

· Programa de Apuração dos Ganhos de Capital – GCAP2017

· Programa Carnê Leão 2017

· Rascunho da Declaração (aplicativo que possibilita efetuar um rascunho da declaração a ser entregue no ano seguinte)

