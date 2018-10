Receita Federal notifica 383 mil contribuintes na malha fina

A Receita Federal começou a enviar cartas a cerca de 383 mil contribuintes. Foto: Divulgação

A Receita Federal começou nesta terça-feira, 2, a enviar cartas a cerca de 383 mil contribuintes que apresentam indícios de inconsistências em suas declarações de Imposto de Renda de ano-base 2017.

Caso deixem de retificar o documento, esses contribuintes poderão ser autuados.

Segundo o fisco, “as cartas somente são enviadas a contribuintes que podem se autorregularizar, isto é, contribuintes não intimados nem notificados pela Fiscalização da Receita Federal”.

O órgão afirma que as declarações que caíram na malha fina apresentam a mensagem de “pendência”. “Junto com a pendência, são fornecidas orientações de como proceder no caso de erro”, informou a Receita por comunicado.

