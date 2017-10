Receita paga 5º lote de restituição do Imposto de Renda nesta segunda

De acordo com dados da Receita, 2.420.458 contribuintes receberão, ao todo, R$ 3 bilhões, sendo que R$ 99,28 milhões serão liberados para 2.849 contribuintes idosos ou com deficiência física ou mental, que têm prioridade em receber os valores.

A Receita Federal libera nesta segunda-feira (16) o pagamento do quinto lote da restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2017. Este lote também pagará restituições residuais de 2008 a 2016.

You May Also Like