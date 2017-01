Receita permite atualização online de dados de CPF

A Receita Federal vai disponibilizar a partir de segunda-feira (16) serviço em seu site para atualizar informações cadastrais do CPF -como nome, endereço, telefone.

Para a atualização, o contribuinte precisará preencher o formulário eletrônico no endereço receita.fazenda.gov.br.

O serviço presencial continuará disponível em unidades dos Correios, do Banco do Brasil e da Caixa, com tarifa de até R$ 7.

A Receita também apresenta novos modelos de comprovantes de inscrição e de situação cadastral no CPF por meio de QR Code.

De acordo com a instituição, a leitura por meio de código no celular permite simplificar o processo de verificação da autenticidade do comprovante.

Fonte: Folhapress

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...